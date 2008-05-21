Тимошенко благодарит часть фракции НУ-НС и министров

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО называет политической расправой попытку лишить одного из лидеров гражданского движения «Народная самооборона» Давида ЖВАНИЮ украинского гражданства.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение она высказала на заседании правительства.

«Секретариат Президента ломает «Народную самооборону» под переформатирование коалиции. И я знаю, что Д.ЖВАНИЯ, как одного из лидеров «Народной самообороны», радикально против переформатирования демократической коалиции. Я думаю, что сегодня с ним просто политически расправляются. Это обычненькая политическая репрессия», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Премьер высказала сожаление в связи с тем фактом, что чиновники Секретариата Президента используют всю свою власть для расправы с членами команды Президента, которые не подчиняются нелогичным антидемократическим указаниям секретариата.

По ее мнению, только благодаря политической воле части депутатов из фракции «Наша Украина – Народная самооборона» удается сохранить демократическую коалицию.

«Я хочу поблагодарить именно ту часть фракции НУ-НС, которая уже много месяцев не позволяет переформатировать коалицию, не дает уничтожить коалицию и демократическое правительство. Если бы они были немного слабее, чем есть, и их позиция была менее уверенной, то, поверьте, уже давно бы Секретариат Президента демократическую коалицию и демократическое правительство уничтожил», - считает Ю.ТИМОШЕНКО.

По ее словам, единство коалиции держится на таких депутатах фракции БЮТ и НУ-НС, а также министрах, представляющих эти фракции в правительстве.

Как сообщалось, генеральный прокурор Александр МЕДВЕДЬКО обратился в Святошинский райсуд Киева с заявлением об отмене решений, которые позволили народному депутату Д.ЖВАНИИ получить в свое время украинское гражданство.

Суть претензий прокуратуры заключается в несовпадении данных по временным периодам пребывания и проживания Д.ЖВАНИИ в Украине, которые были основанием для принятия судебных решений, позволившим ему получить украинское гражданство.

В то же время А.МЕДВЕДЬКО отмечает, что "Генеральной прокуратуре стало известно о решении Радянского районного суда Киева 15 мая 2008 года только после поступления обращения заместителя главы Секретариата Президента – уполномоченного Президента по вопросам контроля за деятельностью СБУ Игоря ПУКШИНА от 15 мая 2008 года".