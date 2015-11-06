Левочкин заявляет, что сотрудничает со следствием "по теме Майдана" и по делу Гонгадзе

Народный депутат Сергей Лёвочкин (фракция «Оппозиционный блок») заявил, что сотрудничает со следствием по делу о преступлениях против студенческого Майдана и по делу об убийстве журналиста Георгия Гонгадзе.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Лёвочкин сказал в комментарии журналистам, отвечая на вопрос, вызывают ли его на допросы в правоохранительные органы.

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Он отметил: "Я сотрудничаю со следствием по теме Майдана студенческого, годовщина которого будет 30 ноября и из-за которого я когда-то ушел в отставку, я сотрудничаю со следствием по делу Гонгадзе. Я считаю это нормальным".

"Но, когда начинаются преследования по политическим мотивам, а именно таким выглядит преследование многих моих коллег, которых вызвали неизвестно почему с пиаровской целью на следственные действия во время заседания согласительного совета, к которым они не имеют вообще никакого отношения и которые не скрываются от следствия, когда арестовывают с помпой Лукаш, которая два года находится в Киеве и сотрудничает со следствием также. Так все это делается с целью - сбалансировать тему Корбана - первое, и второе - изменить повестку дня с тарифного майдана ... на тему предшественников", - сказал Левочкин.