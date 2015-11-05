Суд по делу Корбана объявил перерыв: защите необходимо ознакомиться с материалами дела

Как передает корреспондент УНИАН, об этом объявила судья Печерского районного суда Киева Лариса Цокол.

Читайте такжеСМИ назвали десять чиновников, действия которых заслуживают задержания

Следственный судья подчеркнула, что защитникам Корбана предоставляется возможность ознакомиться с материалами дела.

"Я объявляю перерыв на три часа", - сказала судья.

Цокол попросила сторону защиты сформулировать свою правовую позицию, а всех присутствующих в зале покинуть зал на три часа.

"Подозреваемому и его защитникам вручаются материалы, которые пока осматривались, а также предоставляется возможность в присутствии моего помощника ознакомиться с теми материалами, которые находятся у следственного судьи для осуществления стороной защиты своих процессуальных обязанностей", - сказала судья.

Как сообщал УНИАН, ранее Печерский районный суд Киева обязал сторону обвинения предоставить стороне защиты Корбана материалы, обосновывающие ходатайство об избрании ему меры пресечения.

Также суд объединил в одно производство жалобы адвокатов на задержание Корбана и ходатайство прокуратуры об избрании ему меры пресечения.

Корбан был задержан в результате совместной операции СБУ и Генпрокуратуры 31 октября в Днепропетровске. Впоследствии силовики перевезли его в Киев.

2 ноября Новозаводский райсуд Чернигова начал рассмотрение представления прокуратуры об избрании Корбану меры пресечения.

3 ноября утром сотрудники СБУ вывезли Корбана из суда после того, как адвокаты начали требовать освободить лидера "УКРОПа", поскольку в 08.40 истек 72-часовой срок его содержания. Затем стало известно, что его вывезли в ИВС СБУ в Киеве.

В Генпрокуратуре проинформировали, что Корбана 3 ноября задержали на основании ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины (задержание уполномоченным должностным лицом без определения следственного судьи, суда).

В тот же день адвокаты Корбана обжаловали решение о его задержании.

Сегодня, 5 ноября, утром Печерский райсуд Киева начал рассматривать ходатайство об избрании лидеру "УКРОПа" меры пресечения.