Корбан обратился к иностранным послам с заявлением, что Шокин и Грицак осуществляют над ним политическую расправу

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в зале судебных заседаний в Печерском районном суде вечером в среду.

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"Я официально перед СМИ еще раз обращаюсь к посольствам, международным послам и международным организациям: то, что сейчас происходит - это политическая расправа, устроенная Шокиным и Грицаком. Они выполняют сейчас политический заказ. Кто этот заказ сделал, они должны ответить на этот вопрос", - подчеркнул Корбан.

Как сообщал УНИАН, лидера "УКРОПа" доставили в Печерский суд без присутствия его адвокатов.

Ранее сегодня печерский райсуд перенес на 5 ноября рассмотрение жалобы адвокатов Корбана относительно его незаконного задержания.

Лидер "УКРОПа" был задержан в результате совместной операции СБУ и Генпрокуратуры 31 октября в Днепропетровске. Впоследствии силовики перевезли его в Киев.

2 ноября Новозаводский райсуд Чернигова начал рассмотрение представления прокуратуры об избрании Корбану меры пресечения.

Однако 3 ноября утром сотрудники СБУ вывезли Корбана из суда после того, как адвокаты начали требовать от конвоиров освободить лидера "УКРОПа", поскольку в 08.40 истек 72-часовой срок его содержания. Затем стало известно, что его вывезли в ИВС СБУ в Киеве.

В Генпрокуратуре в тот же день проинформировали, что Корбан находится в Киеве, и с ним проводятся процессуальные действия, однако не сказали, где именно. Также в ведомстве заявили, что Корбана 3 ноября задержали на основании ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины (задержание уполномоченным должностным лицом без определения следственного судьи, суда).

Вечером того же дня адвокаты Корбана обжаловали решение о его задержании.