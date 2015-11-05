Суд объединил в одно дело жалобы на задержание Корбана и ходатайство об избрании меры пресечения

Печерский райсуд Киева объединил в одно дело жалобы адвокатов на задержание лидера партии "УКРОП" Геннадия Корбана и ходатайство прокуратуры об избрании ему меры пресечения.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение на заседании суда огласила следственный судья Лариса Цокол. Читайте такжеНа заседании суда по делу Корбана из-за тесноты штатив камеры упал на журналистку и разбил ей голову Определение суда обжалованию не подлежит. Как сообщал УНИАН, сторона защиты Корбана настаивала на объединении обоих заявлений, в то же время сторона обвинения выступала против.

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