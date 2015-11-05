ЦИК сформировала новый состав Красноармейской и Мариупольской городских избирательных комиссий

Как сообщил УНИАН отдел взаимодействия со СМИ Секретариата Комиссии, соответствующие решения были приняты сегодня во время очередного заседания.

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"В состав Красноармейской городской избирательной комиссии будут входить представители семи местных организаций политических партий: Политической партии "Наш край", Политической партии "Оппозиционный блок", Партии защитников Отечества, партии "Нова держава", Радикальной партии Олега Ляшко, партии "Блок Петра Порошенко "Солидарность", Партии "Видродження", - говорится в сообщении.

В состав Мариупольской городской избирательной комиссии вошли представители девяти местных организаций политических партий: Политической партии "Оппозиционный блок", Партии регионов, Политической партии "Объединение "Самопомич", политической партии Всеукраинское объединение "Батькивщина", политической партии "Наш край", политической партии "Партия простых людей Сергея Каплина", Политической партии "Молодь до влади", Народной Партии, партии "Блок Петра Порошенко "Солидарнисть".

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После этого Комиссия своими постановлениями сформировала новый состав Красноармейской и Мариупольской городских избирательных комиссий в количестве 18 человек каждая.

Кроме того, рассмотрев соответствующие обращения от иностранных государств и международных организаций, Комиссия зарегистрировала 25 международных официальных наблюдателей. А именно – 6 официальных наблюдателей от Соединенных Штатов Америки, 15 – от Европейской сети организаций по наблюдению за выборами (ENEMO), 20 – от Международной общественной организации "Политическая инициатива" на очередных выборах депутатов местных советов и сельских, поселковых, городских председателей, первых выборах депутатов советов объединенных территориальных общин и соответствующих сельских, поселковых, городских глав 25 октября 2015 года.

Таким образом, по состоянию на 5 ноября 2015 года общее количество зарегистрированных международных официальных наблюдателей на местных выборах составляет 1 580 человек.

Напомним, 25 октября избирательные участки в Мариуполе и Красноармейске не открылись.