Мариуполь стал лидером по сдаче оружия в милицию

Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД Украины в Донецкой области.

За период с 1 по 31 октября граждане добровольно сдали в территориальные подразделения органов внутренних дел области 59 гранат, 5 снарядов, 3 запала и почти 4 тысячи патронов различного калибра, а также 78 единиц огнестрельного оружия. От ответственности за незаконное обращение с оружием освобождены 33 человека.

Из общего количества добровольно сдано 7 единиц нарезного оружия. Но большинство составляет гладкоствольное охотничье оружие - 65 единиц, из которых 22 единицы хранились незаконно.

Также сдано 94 единицы специальных средств, среди которых 91 - газовые пистолеты и револьверы и 3 - травматические пистолеты.

Кроме указанного, в милицию сдано 5 снарядов, 59 гранат и 3 запала, а также 3812 патронов различного калибра.

Больше всего оружия сдало население в Мариуполе, Славянске и Краматорске.

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Решается вопрос о регистрации 17 единиц добровольно сданного оружия в пользование граждан. 29 единиц оружия направлены на уничтожение.

Таковы окончательные результаты месячника добровольной сдачи оружия, который проводился сотрудниками подразделений разрешительной системы милиции Донетчины.

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Правоохранители напоминают, что в соответствии с ч. 3 статьи 263 Уголовного кодекса Украины лицо, добровольно сдавшее органам власти оружие, боевые припасы, взрывчатые вещества или взрывные устройства, освобождается от уголовной ответственности.

Несмотря на завершение месячника, милиция призывает жителей региона сдавать незаконно хранящееся оружие и боеприпасы в подразделения разрешительной системы и органов внутренних дел по месту жительства.