В одном из районов Мариуполя завершаются работы по ремонту пострадавших от обстрела домов (фото)
19:11, 05 ноября 2015Политика
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Начаты остекления переходных балконов, но пока есть проблема с привлечением подрядчиков для ускорения работ.
В Мариуполе заканчиваются работы по восстановлению пострадавших от обстрела домов / 0629.com.ua
До конца следующей недели будет завершена работа по установке пластиковых окон в 8 высотках Восточного.
Об этом 0629 рассказала директор ЖКП "Восточный" Евдокия Мурзина.
Она уточнила, что в данный момент уже выполнено остекление в два стекла деревянных рам в 10 подъездах района. Это 300 квадратных метров стекла из 2500 квадратных метров.
Выполнен текущий ремонт 13 кровель. Две кровли находятся в работе.
Начаты остекления переходных балконов, но пока есть проблема с привлечением подрядчиков для ускорения работ.
Из 2400 погонных метров межпанельных швов выполнено 800.
В департаменте РЖКИ нам сообщили, что по ОСМД И ЖСК на Восточном еще необходимо остеклить 4 квартиры, 20 подъездов (152 окна)
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