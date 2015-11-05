В одном из районов Мариуполя завершаются работы по ремонту пострадавших от обстрела домов (фото)

19:11, 05 ноября 2015
Политика
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Начаты остекления переходных балконов, но пока есть проблема с привлечением подрядчиков для ускорения работ.

В Мариуполе заканчиваются работы по восстановлению пострадавших от обстрела домов / 0629.com.ua

До конца следующей недели будет завершена работа по установке пластиковых окон в 8 высотках Восточного.

Об этом 0629 рассказала  директор ЖКП "Восточный" Евдокия Мурзина.  

Она уточнила, что в данный момент уже выполнено остекление в два стекла деревянных рам в 10 подъездах района. Это 300 квадратных метров стекла из 2500 квадратных метров. 

Выполнен текущий ремонт 13 кровель. Две кровли находятся в работе. 

Начаты остекления переходных балконов, но пока есть проблема с привлечением подрядчиков для ускорения работ.

Из 2400 погонных метров межпанельных швов выполнено 800.

В департаменте РЖКИ нам сообщили, что по ОСМД И ЖСК на Восточном еще  необходимо остеклить 4 квартиры, 20 подъездов (152 окна)

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