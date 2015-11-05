В одном из районов Мариуполя завершаются работы по ремонту пострадавших от обстрела домов (фото)

До конца следующей недели будет завершена работа по установке пластиковых окон в 8 высотках Восточного.

Об этом 0629 рассказала директор ЖКП "Восточный" Евдокия Мурзина.

Она уточнила, что в данный момент уже выполнено остекление в два стекла деревянных рам в 10 подъездах района. Это 300 квадратных метров стекла из 2500 квадратных метров.

Выполнен текущий ремонт 13 кровель. Две кровли находятся в работе.

Начаты остекления переходных балконов, но пока есть проблема с привлечением подрядчиков для ускорения работ.

Из 2400 погонных метров межпанельных швов выполнено 800.

В департаменте РЖКИ нам сообщили, что по ОСМД И ЖСК на Восточном еще необходимо остеклить 4 квартиры, 20 подъездов (152 окна)