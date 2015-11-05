Нет причин затягивать процесс выведения закупок из МОЗ – депутат

Об этом заявил народный депутат (партия «Відродження»), член комитета Верховной Рады по вопросам здравоохранения Андрей Шипко.

Парламентарий отметил, что Министерство здравоохранения предложило на 2016 годвозложить стопроцентное осуществление государственных закупок на международные организации. И только в 2017, возможно, национальный орган все-таки создадут.

«Вывести госзакупки из Министерства крайне важно и я не вижу причин затягивать этот процесс. Достаточно просто передать все закупки в Минэкономики, тут можно обойтись и без создания нацагентства, что сэкономит немалые деньги в Бюджете. А МОЗ пусть занимается лечением, создает протоколы, госпрограммы, борется со вспышками заболеваний и так далее» - подчеркнул Шипко.

«Следует отметить, что идея передать закупки медикаментов международным организациям на 2016 год, сама по себе и неплоха, но это не выведение закупок с Минздрава, а больше похоже на затягивание процесса еще как минимум на год. К тому же, тут возникает масса вопросов: по какой стоимости, в условиях отменны референтных (сравнительных – ред.) цен, будут приобретаться препараты, кто будет заниматься составлением номенклатурных списков, не скажется ли наша «экономия» на качестве лекарств, станут ли размениваться международные организации на мелкие партии препаратов, которые нужны только Украине, и насколько они окажутся благосклонны к отечественному фармпроизводителю?», - добавил народный депутат.