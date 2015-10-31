УКРОП сделал заявление по поводу давления президента на политических оппонентов

Об этом говорится в заявлении партии «Украинское объединение патриотов – УКРОП» мировой общественности.

"Системные политические репрессии против патриотических партий и политиков являются неотъемлемой частью стратегии России по недопущению европейской интеграции Украины. К большому сожалению, Петр Порошенко и часть правоохранительных органов, которые находятся у него под контролем, являются не более чем инструментами реализации политических амбиций Владимира Путина", - отмечают в УКРОПе.

В политсиле подчеркивают, что расформирование добровольческих соединений и массовые аресты добровольцев, задержание активистов «Свободы» по обвинению в актах насилия по отношению к бойцам «Беркута» во времена Евромайдана, а также сегодняшние массовые обыски и аресты активистов и членов партии УКРОП – это звенья одной цепи.

"Репрессии ведутся в отношении всех политических сил, которые последовательно выступают против постоянного «особого статуса» и «выборов» на оккупированных территориях до вывода российской техники и наёмников. Порошенко взял на себя обязательство протащить через парламент губительные для страны изменения в Конституцию. Этими репрессиями он показал, что готов действовать против патриотов любыми методами", - говорится в заявлении партии.

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Руками Петра Порошенко Владимир Путин мстит лично Геннадию Корбану и всем днепропетровцам за то, что они отстояли город и не сдали его террористам. Сейчас уже стало очевидно, что сдача Днепропетровска Александру Вилкулу и пророссийским коллаборантам из «Оппозиционного блока» является обязательством, которое на себя взял Петр Порошенко перед президентом России. Выполняя договоренности, украинский президент готов пойти не только на систематическое нарушение закона, игнорирование демократических процедур, но и поставить страну на грань распада. Зато, зачистив политическое поле Украины от патриотов, от тех, кто не боится говорить правду в лицо, президент Порошенко получит возможность и дальше успешно развивать свой бизнес в России.

"Политсовет партии УКРОП уверен, что у врагов Украины ничего не получится. В ходе этой предвыборной гонки мы не позволили сдать без боя пропутинским коллаборантам Днепропетровск, Мариуполь, Павлоград. Мы продолжаем бороться за единство и независимость нашей страны. Наша цель – привлечение к ответственности всех предателей. Всех, кто работает на врага Украины, – вне зависимости от должностей, которые эти люди занимали или занимают во властной иерархии. Мы сумели отстоять нашу независимость и суверенитет в прошлом году, сдержав российскую агрессию в гибридной войне, – сумеем победить и в этом году, несмотря на аресты, обыски и массовый подкуп избирателей во время выборов", - подчеркивается в заявлении.