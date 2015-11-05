Голосование за визовые законы: в парламент прибыли Томбинский и Яценюк (прямая трансляция)
10:17, 05 ноября 2015Политика
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В сессионный зал Верховной Рады прибыли премьер-министр Арсений Яценюк и посол Евросоюза в Украине Ян Томбинский.
В Раду приехали Томбинский и Яценюк / УНИАН
Как передает корреспондент УНИАН, об этом объявил председатель Верховной Рады Владимир Гройсман.
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Он отметил, что в сессионном зале находятся партнеры Украины - депутаты Европарламента, в частности члены межпарламентского Комитета ассоциации Украина-ЕС во главе с сопредседателем этого комитета Андреем Пленковичем.
Владимир Гройсман подчеркнул важность принятия сегодня пакета законопроектов, необходимых для либерализации визового режима с Евросоюзом.
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