Голосование за визовые законы: в парламент прибыли Томбинский и Яценюк (прямая трансляция)

Как передает корреспондент УНИАН, об этом объявил председатель Верховной Рады Владимир Гройсман.

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Он отметил, что в сессионном зале находятся партнеры Украины - депутаты Европарламента, в частности члены межпарламентского Комитета ассоциации Украина-ЕС во главе с сопредседателем этого комитета Андреем Пленковичем.

Владимир Гройсман подчеркнул важность принятия сегодня пакета законопроектов, необходимых для либерализации визового режима с Евросоюзом.