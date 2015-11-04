Стало известно, где будут рассматривать жалобу защиты Корбана

Сегодня, 4 ноября, в 14:00, в Печерском районном суде города Киева состоится слушание по жалобе адвокатов Геннадия Корбана относительно его незаконного удержания.

Как сообщал УНИАН, Корбан был задержан в результате совместной операции СБУ и Генпрокуратуры 31 октября в Днепропетровске, его доставили в главное следственное управление Генпрокуратуры в Киеве. Впоследствии стало известно, что Корбан находится в изоляторе временного содержания СБУ.

2 ноября Новозаводской райсуд Чернигова начал рассмотрение представления прокуратуры об избрании Корбану меры пресечения.

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Однако 3 ноября утром сотрудники СБУ вывезли Корбана из суда, после того как адвокаты начали требовать от конвоиров освободить лидера «УКРОПа», поскольку в 8.40 истек 72-часовой срок его содержания.

Затем стало известно, что его вывезли в ИВС СБУ в Киеве.

В Генпрокуратуре вчера сообщили, что Корбан находится в Киеве и с ним проводят процессуальные действия, однако не сказали, где именно.

Также в ведомстве заявили, что Корбана вчера задержали на основании ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины (задержание уполномоченным должностным лицом без определения следственного судьи, суда).

Вечером адвокаты Корбана обжаловали решение о его задержании.