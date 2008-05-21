Тимошенко: если Ющенко будет защищать Vanco, я назову всех учредителей

Международное расследование по факту незаконной приватизации шельфов Черного моря будет длиться не больше месяца. Об этом заявила премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО в эфире “5-го канала”.

“Я думаю, что не больше месяца будет длиться, потому что там все настолько очевидно, что много времени для этого не нужно”, - сказала она.

По словам Ю.ТИМОШЕНКО, ситуация вокруг действий правительства, Секретариата Президента и СНБО является результатом существования в парламенте “кулуарной коалиции”. “Если Президент будет очень настаивать, чтобы я этой компании вернула лицензию, то я выйду и публично назову всех учредителей”, - заявила премьер.

Ю.ТИМОШЕНКО прибавила, что после отмены правительством лицензии Vanco, начали выплывать “из-за спин тех девушек четырех (которые считают основателями компании Vanco Prickerchenska Ltd. - УНИАН) наши украинские породистые олигархи, которые живут и работают в Партии регионов, и которые совместно, в том числе и при поддержке Президента, забрали целый шельф Черного моря”.

“Это не противостояние личностей, это противостояние морали и принципов. Аферы такого масштаба не видела ни одна страна, когда целые моря здаются на абсолютно коррупционной основе, а затем еще и объявляются победой Украины”, - подчеркнула премьер-министр.

Как сообщал УНИАН, в 2006 р. Vanсo International Ltd. выиграла первый открытый конкурс и заключила в октябре 2007 г. с Кабинетом Министров Украины соглашение о разделе продукции, которая будет добываться в пределах Прикерченского участка недр континентального шельфа Черного моря.

25 апреля этого года Минприроды поручило Государственной геологической службе аннулировать лицензию компании Vanco Prуckerchenska Ltd. на пользование недрами.

После этого компания Vanco начала международную арбитражную процедуру против правительства Украины и заявила, что считает незаконным аннулирование лицензии.

12 мая премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО заявила, что Vanco планирует продать право на пользование недрами Черного моря, возможно, «Газпрому».

19 мая премьер-министр Украины заявила, что инициирует международное расследование по факту незаконной приватизации шельфов Черного моря. В то же время глава правительства не уточнила, в какие международные структуры правительство намеревается обратиться с просьбой о международном расследовании. «Я обратилась в международные организации, которые расследуют преступления в энергетической сфере, для того, чтобы провели расследование, как у Украины забрали шельфы и хотели уничтожить энергетическую независимость страны», - заявила Ю.ТИМОШЕНКО.