Парасюк обвинил прокурора в избиении кандидата в мэры Павлограда Терехова в Печерском суде
17:16, 04 ноября 2015Политика
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Нардеп Владимир Парасюк обвиняет одного из прокуроров стороны обвинения по делу задержанного лидера партии УКРОП Геннадия Корбана в избиении кандидата в мэры Павлограда, ветерана АТО Евгения Терехова в Печерском райсуде Киева.
Парасюк в зале суда по делу Корбана/ acebook.com/Andriy.Lozovyi
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал журналистам.
"У Евгения Терехова, я еще раз говорю, у него сейчас в голове титановая пластина, прокурор ударил его по этой пластине, человеку стало плохо. Я был свидетелем. И прокурор ударил меня", - подчеркнул Парасюк.
Терехову врачи оказали медицинскую помощь.
Как сообщал УНИАН, Печерский райсуд перенес на 5 ноября рассмотрение жалобы адвокатов Корбана относительно его незаконного задержания.
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Это решение возмутило присутствовавших в суде народных депутатов, которые заблокировали прокуроров. Выйти из зала суда те смогли с помощью правоохранителей.
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