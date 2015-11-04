Парасюк обвинил прокурора в избиении кандидата в мэры Павлограда Терехова в Печерском суде

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал журналистам.

"У Евгения Терехова, я еще раз говорю, у него сейчас в голове титановая пластина, прокурор ударил его по этой пластине, человеку стало плохо. Я был свидетелем. И прокурор ударил меня", - подчеркнул Парасюк.

Терехову врачи оказали медицинскую помощь.

Как сообщал УНИАН, Печерский райсуд перенес на 5 ноября рассмотрение жалобы адвокатов Корбана относительно его незаконного задержания.

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Это решение возмутило присутствовавших в суде народных депутатов, которые заблокировали прокуроров. Выйти из зала суда те смогли с помощью правоохранителей.