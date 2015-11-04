"Самопомич" обсудит переход фракции в оппозицию - Соболев
14:05, 04 ноября 2015Политика
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5 ноября фракция "Самопомич" проведет переговоры относительно перехода политсилы в оппозицию. Об этом в кулуарах Верховной Рады заявил нардеп Егор Соболев.
"Самопомич" завтра обсудит переход фракции в оппозицию / sumynews.tv
Об этом сообщает "112 Украина".
"Завтра у нас будет очередная дискуссия во фракции о переходе в оппозицию, я лично считаю, что с таким президентом, премьер-министром, нам не удастся создать эффективное правительство", - подчеркнул Соболев.
Также он отметил, что данной позиции придерживается ряд депутатов, в частности, Семен Семенченко, Павел Костенко, Роман Семенуха и другие депутаты.
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Как сообщал УНИАН, ранее из коалиции вышла Радикальная партия после принятия в первом чтении изменений в Конституцию в части децентрализации. Изначально коалиция включала конституционное большинство.
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