"Самопомич" обсудит переход фракции в оппозицию - Соболев

Об этом сообщает "112 Украина".

"Завтра у нас будет очередная дискуссия во фракции о переходе в оппозицию, я лично считаю, что с таким президентом, премьер-министром, нам не удастся создать эффективное правительство", - подчеркнул Соболев.

Также он отметил, что данной позиции придерживается ряд депутатов, в частности, Семен Семенченко, Павел Костенко, Роман Семенуха и другие депутаты.

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Как сообщал УНИАН, ранее из коалиции вышла Радикальная партия после принятия в первом чтении изменений в Конституцию в части децентрализации. Изначально коалиция включала конституционное большинство.