Новое незаконное задержание Корбана чисто политическое - адвокат Корбана

Об этом на своей странице в Facebook написал один из адвокатов Геннадия Корбана Андрей Богдан. Он опубликовал выписку из реестра, в которой указано, что производство возбуждено по факту скандала в избирательной комиссии Днепропетровска - якобы Корбан угрожал физической расправой председателю территориальной комиссии Днепропетровской области Юрию Подлесному и Валентине Панкулич, председателю Днепропетровского горизбиркома.

Адвокат напоминает, что накануне «всевозможные ложные спикеры уверяли страну, что в деле никакой политики». Он акцентирует внимание на том, что задержание Корбана является не только делом политическим, ведь оно связано с процессом установления результатов выборов городского головы Днепропетровска, но и направлено на срыв выборов в этом городе.

Он отмечает, что и второе задержание (сразу после освобождения в зале суда в Чернигове) абсолютно незаконно. «Задержать человека не по решению суда, как того требует закон, а по постановлению следователя возможно лишь в одном случае - на месте совершения преступления. "Скажите, Корбан совершал преступление в зале суда? В момент, когда он был окружен сотней сотрудников Альфа СБУ? », - спросил адвокат Андрей Богдан в Facebook.

Защитник лидера партии УКРОП сообщил, что сегодня суд будет рассматривать представление об избрании меры пресечения, но он убежден, что «два политических избирательных эпизода которые невозможно доказать и санкция по которой вообще не предусматривается арест». Юрист назвал правовой беспорядок в делах против Корбана «шоу непрофессионализма, продажности и лакейства от Генеральной прокуратуры», и дал понять, что их противозаконные действия защита Геннадия Корбана готова оспаривать вплоть до Европейского суда по правам человека.