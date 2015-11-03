По меньшей мере 5 миллионов человек на востоке Украины остро нуждаются в помощи - комиссар Совета Европы

Об этом заявил комиссар по правам человека в Совете Европы Нильс Мужниекс в своем докладе, который был представлен сегодня в Страсбурге, сообщает Deutsche Welle.

По итогам пятидневной поездки в Украину летом 2015 года Мужниекс установил, что затяжной вооруженный конфликт между правительственными войсками и пророссийскими террористами привел к разрушению инфраструктуры в кризисном регионе.

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По оценкам комиссара, около 1,3 млн жителей Донбасса остались без чистой воды. Многие клиники и детские образовательные учреждения были полностью или частично разрушены в результате обстрелов. Только в одном Краматорске повреждены 30 школ и 20 детских садов. Кроме того, в большинстве населенных пунктов значительно ухудшилось медицинское обслуживание, а цены на основные продукты питания резко возросли.

Мужниекс призвал руководство террористических организаций «ДНР» та «ЛНР» несколько смягчить ограничения для прохождения автоколонн с гуманитарной помощью и открыть для этого "гуманитарные коридоры" через зону конфликта.

Комиссар отметил, что сейчас благотворительные организации не имеют возможности работать на востоке Украины.

Вместе с тем комиссар Совета Европы настойчиво попросил правительство Украины озаботиться проблемами перемещенных лиц и разработать план действий по обеспечению их социальной защиты и интеграции. В противном случае на Украине станет появляться все больше людей без гражданства, отметил Мужниекс. По его мнению, власти должны гарантировать пострадавшим от вооруженного конфликта равные права как в рамках правовой системы, так и на рынке жилья.