Адвокат Корбана о "доказательствах" прокуратуры: Не может быть доказательством то, что достают из мешка для мусора

«Многочисленные нарушения, завтра они будут оформлены в соответствующих жалобах и заявлениях», – сказала Томчук.

Так, отвечая на вопрос о законности задержания Геннадия Корбана в зале суда в Чернигове, адвокат сказала: «Это не имеет ничего общего с КПК как таковым. Не предусмотрено задержание лица раз за разом по статье 208. Я понимаю, что прокуратура была в отчаянии – такое только воспаленный мозг может придумать».

«От абсурдности того, что творится, хочется просто смеяться. Вся страна в прямом эфире видит, что на самом деле происходит. Не думаю, что осталась еще хотя бы один человек, который верит в то, что имеет место некое уголовное правонарушение со стороны Корбана», – отметила она.

Томчук напомнила, что прокуратура приводит в качестве доказательства видео, которое «склепанное» на скорую руку, а также деньги и оружие, принадлежность которых ее подзащитному не подтверждена никаким образом – согласно протоколов обысков, они не изымались.

«Доказательствами не могут быть непонятные вещи, которые достают из мешка для мусора. Ждем окончания этого политического шоу», – добавила адвокат.

«Когда следственный орган пытается убедить всех в чем-то таким нелепым образом, это значит, что у него нет ничего, и мы видим это из документов», – сказала Томчук.