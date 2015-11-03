В окно Шокина стреляли с расстояния более 100 метров – СБУ

Об этом заявил журналистам начальник Главного следственного управления СБУ Григорий Остафийчук, соответствующее видео опубликовала пресс-секретарь ведомства Елена Гитлянская.

"Стреляли из огнестрельного оружия, и могу сказать, что это было на определенном расстоянии - более 100 метров. Пока других деталей в силу определенных обстоятельств и в силу того, что следственная ситуация не позволяет пока делать определенные выводы, я говорить не буду", - сказал Остафийчук.

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Отметим, что, по словам заместителя генпрокурора - главного военного прокурора Анатолия Матиоса, снайпер мог стрелять из помещения корпорации "Укрподшипник".

Как сообщал УНИАН, 2 ноября, около 22:00 вечера был обстрелян рабочий кабинет Шокина. В результате обстрела никто не пострадал.