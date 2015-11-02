Вечером неизвестные обстреляли кабинет Шокина из стрелкового оружия

Как передает корреспондент УНИАН, начальник ГУ МВД в г. Киеве Александр Терещук, который сейчас находится на месте происшествия вместе со следственно-оперативными группами, сейчас не смог уточнить, из какого именно стрелкового оружия было обстреляно помещение Генпрокуратуры Украины на улице Резницкой, в частности, якобы, и кабинет генпрокурора.

Пострадавших в результате обстрела нет, добавили в СБУ.

Здание окружено милицией, добавили в главке МВД. Вместе с тем, сотрудников милиции в здание ГПУ не пускают, на месте работают сотрудники СБУ.