"Батькивщина" отказывается голосовать в ВР до принятия "тарифных" законов

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявила на заседании парламента лидер фракции Юлия Тимошенко.

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"До того момента, пока не будут приняты тарифные законы и продлен мораторий на продажу земли, отменены 10%-ные пошлины, которые дополнительно платят на таможнях, а также отменены налоги на пенсию, мы не голосуем ни за какие законы, кроме социальных", - заявила она.