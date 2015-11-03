"Батькивщина" отказывается голосовать в ВР до принятия "тарифных" законов
12:00, 03 ноября 2015Политика
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Фракция "Батькивщина" не будет голосовать в парламенте, пока не будут приняты законы о снижении тарифов на отопление и жилищно-коммунальные услуги.
"Батькивщина" не собирается голосовать в ВР до принятия "тарифных" законов / Фото УНИАН
Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявила на заседании парламента лидер фракции Юлия Тимошенко.
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"До того момента, пока не будут приняты тарифные законы и продлен мораторий на продажу земли, отменены 10%-ные пошлины, которые дополнительно платят на таможнях, а также отменены налоги на пенсию, мы не голосуем ни за какие законы, кроме социальных", - заявила она.
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