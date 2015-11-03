"Батькивщина" отказывается голосовать в ВР до принятия "тарифных" законов

12:00, 03 ноября 2015
Политика
1522 0

Фракция "Батькивщина" не будет голосовать в парламенте, пока не будут приняты законы о снижении тарифов на отопление и жилищно-коммунальные услуги.

Фото УНИАН

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявила на заседании парламента лидер фракции Юлия Тимошенко.

Читайте такжеЯценюк назвал мифом избирательные лозунги о тарифах и повышении пенсий

"До того момента, пока не будут приняты тарифные законы и продлен мораторий на продажу земли, отменены 10%-ные пошлины, которые дополнительно платят на таможнях, а также отменены налоги на пенсию, мы не голосуем ни за какие законы, кроме социальных", - заявила она.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter