В тернопольский горсовет проходят 7 партий

Как сообщили УНИАН в территориальной избирательной комиссии, наибольшую поддержку в Тернополе получило ВО «Свобода» – 25,83%, она получит 13 мандатов.

Также в городской совет проходят "БПП «Солидарность» – 13,38% (7 мандатов), объединение "Самопомич» - 12,54% (7 мандатов), «Гражданская позиция» – 8,36% (4 мандата), «Батькивщина» – 7,49 (4 мандата), «Народный контроль» – 7,18% (4), «Радикальная партия Олега Ляшко» - 5,21% (3).

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Всего в Тернопольский горсовет избрано 42 депутата. В действующем городском совете было 60 депутатов

Ранее УНИАН сообщал, что киевская городская территориальная избирательная комиссия утвердила своим постановлением, принятой поздно вечером 2 ноября, заключительный список избранных на выборах 25 октября депутатов Киевского городского совета. В этом списке из 120 избранников в новом Киевсовете 45 является ее нынешними депутатами.