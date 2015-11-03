Корбану на судебном заседании в Чернигове стало плохо, ему вызвали скорую
Лидеру партии «Украинское объединение патриотов – УКРОП» Геннадию Корбану на заседании Новозаводского районного суда Чернигова стало плохо, ему вызвали скорую.
Как передает корреспондент УНИАН, с соответствующим ходатайством к судье Ченцовой обратились адвокаты Корбана.
"Ваша честь, у меня срочное заявление в порядке статьи 206, я хочу отреагировать - нашему подзащитному плохо... Я прошу немедленно допустить к нему медицинскую помощь, чтобы его могли хотя бы обследовать", - сказала адвокат Оксана Томчук. Адвокаты обратились к Корбану, и спросили как он себя чувствует. Тот ответил, что ему стало плохо.
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"Есть ходатайство что нужна скорая помощь. Мы уже вызвали скорую", - сказала судья Ченцова.
Она сообщила, что должен приехать кардиолог с необходимым оборудованием.
Судья объявила перерыв и попросила открыть окна в зале судебного заседания.