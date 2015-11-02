Адвокат опровергла заявление ГПУ о неустановлении врачами инфаркта у Корбана

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Томчук сказала журналистам в зале заседаний Новозаводского райсуда Чернигова, где рассматривается представление прокуратуры об избрании Корбану меры пресечения.

"Мы сегодня узнали, что фактически были применены пытки к нашему подзащитному, поскольку почти двое суток он находился без еды, без воды. Вы понимаете, что это такое, когда человек двое суток не может пить после того, как ему было диагностировано состояние после инфаркта, и врачи настаивали на срочной госпитализации", - подчеркнула Томчук.

Читайте также"Чувствую себя лучше, чем Порошенко": Корбан рассказал об условиях содержания в камере

Она сказала, что утверждение Генеральной прокуратуры о том, что врачи не установили у ее подзащитного инфаркта, "не соответствуют действительности".

"У нас на руках есть медицинские документы, где четко указано, что наш подзащитный нуждается в госпитализации", - заявила Томчак.

Она подтвердила, что в медицинских документах врачи указали, что Корбан нуждается в госпитализации.

"У нас есть видео, где врач четко указывает, что этому человеку нужна госпитализация, поскольку он видит, что у него был инфаркт", - сказала Томчук.

Читайте такжеСледователи ГПУ заявляют, что врачи не подтвердили информацию об инфаркте Корбана

Как сообщал УНИАН, 31 октября в Днепропетровске прошли обыски в доме лидера «УКРОП» Корбана и его родителей, а также в доме председателя правления «Фонда обороны страны» Павла Хазана.

Потом Корбана доставили в главное следственное управление Генпрокуратуры в Киеве. Впоследствии стало известно, что Корбан находится в следственном изоляторе СБУ.

Позже в партии «УКРОП» заявили, что у Корбана случился инфаркт, но 1 ноября следователь Следственного управления ГПУ Николай Макеев утверждал, что ни один врач не подтвердил информацию об инфаркте у Корбана.