У Корбана диагностировали инфаркт, однако следственные действия продолжились - УКРОП
02:12, 01 ноября 2015Политика
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Врачи "скорой" рекомендовали политику госпитализацию.
Диагноз Геннадия Корбана / УКРОП
Диагноз Геннадия Корбана сообщает пресс-служба УКРОПа на своей странице в Facebook.
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Когда политик был еще в следственном управлении ГПУ в Киеве, ему вызвали "скорую помощь" - поднялось давление.
В пресс-службе сообщают: несмотря на то, что медики рекомендовали Корбану госпитализацию, правоохранители отказали в этом и продолжили следственные действия.
Добавим, недавно стало известно, какое подозрение объявили Корбану.
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