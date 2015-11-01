У Корбана диагностировали инфаркт, однако следственные действия продолжились - УКРОП

02:12, 01 ноября 2015
Политика
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Врачи "скорой" рекомендовали политику госпитализацию.

Діагноз Геннадія Корбана / УКРОП

Диагноз Геннадия Корбана сообщает пресс-служба УКРОПа на своей странице в Facebook.

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Когда политик был еще в следственном управлении ГПУ в Киеве, ему вызвали "скорую помощь" - поднялось давление.

В пресс-службе сообщают: несмотря на то, что медики рекомендовали Корбану госпитализацию, правоохранители отказали в этом и продолжили следственные действия.

Добавим, недавно стало известно, какое подозрение объявили Корбану.

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