Судья объяснил, почему суд по делу Корбана работает в нерабочее время

По закону, суд в течение 72 часов должен рассмотреть соответствующее представление прокуратуры.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Подалюка сказал на судебном заседании.

В частности, адвокат Оксана Томчук попросила коллегию судей предоставить документы, удостоверяющие право этого состава судей рассматривать дело в нерабочее время.

"Документ, который удостоверяет, что вы являетесь очередным следственным судьей, который имеет право рассматривать вне рабочего времени суда соответствующее процессуальное производство", - сказала адвокат.

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Подалюка ответил, что для решения всех вопросов, и чтобы не тянуть с рассмотрением дела, коллегия судей проводит рассмотрение представления именно сейчас. Также он заявил, что у судей нет нормированного рабочего времени.

В связи с этим народный депутат Виталий Куприй обвинил судью в намерении нарушить закон.

"Я вижу, что вы сейчас делаете покушение на преступление, предусмотренное статьей 375 Уголовного кодекса - вынесение заведомо неправосудного решения", - заявил Куприй.

После этого Подалюка объявил очередной перерыв в заседании.

После перерыва он заявил, что "закон предусматривает, что суд должен рассмотреть представление в порядке 72 часов".

Как сообщал УНИАН, ранее в суде Томчук заявила, что завтра в 8 часов утра заканчивается срок задержания Корбана до решения суда. В связи с этим она подчеркнула, что если завтра этот срок закончится, и суд к тому времени не примет решения, то Корбан должен быть освобожден.

Адвокат также считает, что уже установлен факт нелегитимного присутствия прокуроров, поэтому суд вообще не может рассматривать вопрос об избрании меры пресечения Корбану.

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Утром 31 октября в Днепропетровске были проведены обыски в доме лидера партии «УКРОП» Геннадия Корбана и его родителей, а также в доме главы правления «Фонда обороны страны» Павла Хазана.

Потом Корбана доставили в главное следственное управление Генеральной прокуратуры Украины в Киеве. Впоследствии стало известно, что Корбана содержали в следственном изоляторе СБУ.

В ГПУ заявили, что Корбану объявлено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 255 (создание преступной группировки), ч. 5 ст. 191 (присвоение денежных средств в особо крупных размерах), ст. 349 (захват представителя власти или работника правоохранительного органа в качестве заложника), ч. 2 ст. 289 (незаконное завладение автотранспортом) Уголовного кодекса Украины.