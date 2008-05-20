БЮТ ожидает усиления грязных технологий в последнюю неделю перед выборами

Представители Блока Юлии Тимошенко заявляют о применении грязных технологий со стороны своих оппонентов во время предвыборной кампании в Киеве.

Об этом сообщил сегодня на пресс-конференции в УНИАН народный депутат Украины, член фракции БЮТ в парламенте, председатель Оболонского районного избирательного штаба БЮТ на выборах столичного городского председателя и депутатов Киевсовета Остап СЕМЕРАК.

“В последнюю неделю перед выборами мы ожидаем, что нашествие тех грязных технологий, пасквилей и лжи, которые сопровождают в Киеве предвыборную кампанию, и в отношении нашей команды, будет усиливаться”, - сказал он.

В частности, по словам О.СЕМЕРАКА, сейчас определенные лица в столице обходят квартиры киевлян и занимаются “условным подкупом избирателей”. Они, представляясь представителями районных или городского штабов БЮТ, берут у избирателей копии паспортов, подписывают соглашения о том, что за их голосование в поддержку кандидата в мэры от БЮТ Александра ТУРЧИНОВА или БЮТ обещают выплатить 300 грн. Эти средства якобы должны быть выплачены в информационных палатках, или районных штабах.

“Лишь в Оболонский районный штаб за минувшую неделю пришла сотня таких людей, которые требовали отдать им те средства, которые якобы представители штаба БЮТ пообещали”, - сообщил О.СЕМЕРАК.

Он подчеркнул: “Никто из БЮТ не занимается поиском людей, которые придут и проголосуют за какие-то материальные блага”.

По информации, которой располагает О.СЕМЕРАК, за людьми, занимающимися этим “подкупом избирателей” стоит Блок Черновецкого. “Ниточки ведут к политическому блоку нынешнего мэра Киева ЧЕРНОВЕЦКОГО”, - сказал депутат и добавил, что об этом проинформированы правоохранительные органы.

Другая грязная технология, как сообщил О.СЕМЕРАК, распространение фальшивых выпусков газет с неправдивой информацией. В частности, представителям БЮТ удалось установить типографию, где напечатан выпуск фальшивой газеты “Вечерние Вести” от 9 мая, которая распространялась на станциях метро и информационных “лжепалатках” БЮТ.

“Эта газета содержит сплошные пасквильные материалы и неправдивую информацию. Эта газета была напечатана типографией, которая находится в Оболонском районе по адресу: ул. Новозабарская, 2/6“, - сообщил он.

Представители БЮТ вместе с представителями правоохранительных органов нашли там во время осмотра помещений, кроме остатков тиража отмеченной газеты, также фальшивые выпуски с информацией, не соответствующей действительности, относительно Блока Кличко и лично его лидера, о Народной Самообороне и Юрии ЛУЦЕНКО, а также о Владимире СТРЕТОВИЧЕ и Христианско-демократическом Союзе.

По словам О.СЕМЕРАКА, удалось выяснить фирму, которая является владельцем этой типографии, открытое уголовное дело органами МВД. Директор типографии, по его словам, сейчас скрывается.

Как сообщил народный депутат, компания, которой принадлежит типография, “в определенных коленях”, имеет отношение к одному из заместителей председателя КГГА.

“Выглядит так, что городская власть, чувствуя свое поражение, не может найти абсолютно других нормальных аргументов для противостояния БЮТ и опускается до неприемлемых для демократического общества методов”, - отметил О.СЕМЕРАК.