Филатов - Порошенко: Вы хотели процесс века - вы его получите

С такими предложениями выступил Филатов на своей странице в Facebook.

“Сижу с защитой Корбана. Основная линия процесса о расхищении средств "Фонда обороны Краины". Вызвать Дмитрия Яроша, получавшего каски и сухпайки, как свидетеля. Опросить Юрия Луценко, получившего четыре бронежилета и забывшего их вернуть.

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Сделать выемку в областной больнице имени Мечникова на предмет расходования лекарственных препаратов”, - предлагает политик.

Он пишет, что несколько батальонов получали оборудование от фонда, Корбан оплачивал автобусы для вывоза пленных из зоны АТО, добровольцы получали в конвертах “доплаты к официальной зарплате”.

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Филатов также возмутился тем, что для “получения индульгенции” Корбан должен был перейти на сторону "ЛДНР", разворовывать госбюджет либо вести тайные переговоры с Путиным.

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Политик отметил, что вызов Порошенко принят - процесс века состоится.

Как сообщал УНИАН, утром 31 октября в Днепропетровске начались обыски «укроповцев». Обыски прошли в доме лидера партии Геннадия Корбана и его родителей, а также дома у главы правления «Фонда обороны страны» Павла Хазана.

Позже Корбана доставили в главное следственное управление Генеральной прокуратуры Украины в Киеве, где политику стало плохо.

Позже стало известно, что Корбан находится в следственном изоляторе СБУ. Власти обвиняют Корбана в создании преступной группировки.