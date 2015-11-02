СМИ: Пентагон начнет обучение шести батальонов украинской армии

Об этом сообщил официальный представитель командования сухопутных войск США в Европе Дональд Ренн ТАССу. По его словам, подготовка "до пяти батальонов Министерства обороны и одного батальона сил для проведения спецопераций" будет проводиться в рамках "второго этапа" американской программы Fearless Guardian.

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"В дополнение к подготовке означенных шести батальонов мы будем работать с украинским Министерством обороны над развитием (его) институционного уровня, а также учебного центра и кадрового состава", - сказал Дональд Ренн, уточнив, что второй этап подготовки "планируется начать 23 ноября".

Американский военный отметил, что обучением украинских военнослужащих будут заниматься около 300 военных советников США и представителей персонала поддержки в международном центре миротворчества и безопасности на базе Яворовского полигона.

Он уточнил, что сначала обучение будет проводить батальон из состава 173-ей воздушно-десантной бригады сухопутных войск США, базирующейся в Виченце (Италия), которые ранее обучали 6 рот Нацгвардии Украины.

Дональд Ренн отметил, расширение программы Fearless Guardian на ВСУ "является частью наших продолжающихся усилий, направленных на то, чтобы внести вклад в долгосрочную военную реформу и (повышение) профессионализма украинских военнослужащих", а также помочь стране "улучшить способности по внутренней обороне и подготовке личного состава".