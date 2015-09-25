Картер заявляет о нахождении путей укрепления поддержки Украины в сфере безопасности

Как передает корреспондент УНИАН, об этом министр обороны США Эштон Картер сказал на совместной пресс-конференции с министром обороны Украины Степаном Полтораком в Вашингтоне.

Картер поблагодарил Полторака за его лидерство и стойкость в этот критический момент для безопасности Украины, Восточной Европы и мира.

"Он объяснил мне (Полторак - УНИАН) сегодня об очень многих замечательных шагах, которые он предпринял для укрепления украинских Вооруженных сил, и я был очень впечатлен этим. Соединенные Штаты со своей стороны были твердыми в нашей поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины", - сказал Картер.

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Как отметил американский чиновник, он со своим коллегой из Украины провел продуктивную встречу, на которой обсуждались вопросы обязательств, которые ранее рассматривались на последней встрече министров обороны Организации северного договора (НАТО) в Брюсселе.

"Мы нашли пути поддерживать и укреплять эти обязательства, включая текущую помощь в сфере безопасности украинским Вооруженным силам и пограничникам", - заявил Картер.

Министр обороны США отметил, что со стороны России и поддерживаемых ею сепаратистов Минские соглашения все еще не придерживаются, не смотря на то, что в последнее время наблюдается уменьшение уровня насилия на востоке Украины. "Именно поэтому мы настроены помогать Украине безопасно и эффективно действовать, охранять и защищать границу, и сохранить и соблюсти ее территориальную целостность", - заявил Картер.

Он напомнил, что США уже предоставили Украине помощь на сумму в 244 миллиона долларов в виде оборудования и проведения обучения, включая броневики Humvee, контрбатарейные радары, приборы ночного видения, бронежилеты, медицинское оборудование и другое.

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"И путем укрепления украинских тренировочных возможностей, мы можем укрепить украинские оборонные возможности", - сказал Картер.

Министр обороны США напомнил, что именно поэтому США настроены проводить совместные учения на Яворовском полигоне. По его словам, к концу ноября обучение пройдут около 900 украинских военных из Национальной гвардии.