Задержание Корбана может привести к консолидации всех сил сопротивления – эксперт

В этом убежден политический эксперт аналитической группы «Левиафан» Валентин Гладких.

Он считает, что последние события консолидируют все силы сопротивления. При этом, по мнению эксперта, речь идет не только о членах УКРОПа, а также о «Свободе» и других политических партиях. «Это будет отображать популярное в народе мнение о том, что нынешний режим не является эффективным и реформаторским, и он должен быть если не изменен, то трансформирован», – заявил Валентин Гладких.

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По словам эксперта, ошибочно представлять эту ситуацию как персональный конфликт Порошенко с Коломойским и Корбаном. «Это конфликт людей, дорвавшихся до власти, с уже третьей по счету политической силой, отражающей взгляды той части общества, которая выступает против нынешнего положения вещей», – утверждает Гладких.

По его мнению, «президент не может никак понять, что борьбу с коррупцией следует начинать с собственных соратников, чтобы общество это поняло. А когда для политических оппонентов – закон, а для своих – все, то это нельзя назвать борьбой с коррупцией».

Впрочем, политический эксперт подчеркивает: задержание Корбана не будет сокрушительным ударом по партии УКРОП. Те, кто инспирировал последние события, должны осознать, что эта партия является той платформой, которая объединила людей, настроенных критически и оппозиционно по отношению к власти, и результаты выборов по всей стране это доказали, утверждает Валентин Гладких. «Если кто-то думает, что как только Корбан исчезнет – проект рассыплется, то это ошибка. Наоборот: произойдет консолидация, и последствия этого могут быть для власти довольно печальными», – заключает Гладких.