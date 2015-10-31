СБУ устроила обыск в приемной Филатова в Днепропетровске

Об этом сообщил парламентарий Александр Дубинин.

«Я хотел попасть в общественную приемную народного депутата Бориса Филатова. Меня не пустили, мотивировав это тем, что сейчас проходят следственные действия. У кого они проходят, не сказали. На вопрос, почему я как народный депутат не могу попасть в приемную, посмотреть, соблюдаются ли законы при проведении следственных действий, мне ответили: «У нас нет полномочий», – сказал Дубинин.

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По его словам, сотрудник СБУ позвонил следователю, но тот повторил указание никого не пускать.

«В данном случае идет полное наплевательство на законы: не соблюдаются статьи Конституции Украины, нарушается закон о статусе народного депутата. К сожалению, нарушая конституционные права граждан, сегодня наша власть делает очередную ошибку», – считает нардеп.