Непредсказуемый второй тур будет в Полтаве - Мамай против Матковского

Как свидетельствуют данные на сайте Центральной избирательной комиссии, за действующего мэра Полтавы Александра Мамая, баллотировавшегося от партии "Совисть Украины", отдали голоса 24214 человек, или всего 22,98%.

За бывшего мэра Андрея Матковского проголосовало не намного меньше - 19169 избирателей, или 18,19%. Таким образом, оба они прошли во второй тур.

В то же время кандидат от партии "Ридне мисто" Александр Удовиченко получил 15,18% (16021 голос), а кандидат ВО "Свобода" Юрий Бублик - 14,4% (15190 голосов). Канидат от Партии простых людей Александр Шамота получил результат в 7,83% (8257 голосов), а представитель "Силы людей" Лев Жиденко - 5,12% (5413 голосов). Прочие кандидаты получили менее 3,5%.

Всего на кресло мэра Полтавы метили 18 кандидатов.