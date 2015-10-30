Филатов обвинил "Опоблок" в реваншизме и ненасытности (видео)

Все выступления депутатов от "Оппозиционного блока", которые "не верят" в агрессию Путина против Украины, подтверждают ненасытность этих людей, сообщает ТСН.ua со ссылкой на заявление народного депутата и кандидата в мэры Днепропетровска Бориса Филатова в эфире ток-шоу "Право на власть" .

"Если бы они не были ненасытными, то они нормально провели бы выборы в Мариуполе и получили бы свои 60-70%. Но они не могут "нажраться", поэтому им надо не 60, а 97%. Им нужен тотальный контроль в избирательных комиссиях, им надо загонять металлургические заводы под угрозой увольнения", - сказал он.

Борис Филатов предупредил Администрацию президента Петра Порошенко, что с "Оппозиционным блоком" не может быть никаких договоренностей.

"А потом они с перевернутыми глазами в прямом эфире говорят: "Так власть же виновата!". Их надо привести в чувства! Пусть "умники" из Администрации президента один раз и на всю жизнь себе на носу зарубят: с ними не может быть никаких кулуарных договоренностей и "византийщины", они должны сидеть в тюрьме", - заявил нардеп.

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Как сообщал УНИАН, 25 октября не состоялось голосование на местных выборах в Мариуполе и Красноармейске Донецкой области.

В частности, Мариупольский избирком отказался принимать избирательные бюллетени, напечатанные в типографии газеты "Приазовский рабочий". Такое решение было принято через найдены разорванные бюллетени, а также ошибки в них.

В то же время председатель ЦИК Михаил Охендовский заявил о системной противозаконное бездействие отдельных членов Мариупольской городской и Красноармейской городской избирательных комиссий, которые отказались передать избирательные бюллетени 213 участковым избирательным комиссиям в Мариуполе и 37 УИК - в Красноармейске.

Первый заместитель председателя фракции "БПП" Игорь Кононенко заявил, что Верховная Рада в начале ноября примет закон, который позволит провести выборы в Мариуполе и других городах 15 ноября.

26 октября Совет коалиции не смогла договориться относительно выборов в Мариуполе и Красноармейске. Председатель фракции партии "БПП" Луценко заявил, что депутаты от коалиции имеют разные позиции в вопросе назначения даты выборов в этих городах, а нужен консенсус.