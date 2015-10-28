Охендовский отрицает вину ЦИК в срыве выборов в Мариуполе

Такое мнение он высказал в интервью программе "Левый берег с Соней Кошкиной".

"Если говорить о Мариуполе, да и вообще об этих местных, то заслуга ЦИК в том, что законность везде всегда восстанавливалась своевременно. Не являясь правоохранительным органом, ЦИК, к сожалению, не имеет инструментов реагирования на преступную бездеятельность отдельных членов ТИК. Спецназ ЦИКа пока не существует", - отметил Охендовский, комментируя ситуацию, которая сложилась в избиркоме Мариуполя на день голосования.

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"Уже постфактум, мы проверяли, почему действительно была выбрана именно эта типография. Итак, эта типография является крупнейшей и - по имеющейся у нас информации - единственная в городе Мариуполе способна напечатать соответствующий тираж, в те сроки, которые предусматривались законом. Тираж – 700 тысяч бюллетеней. В Мариуполе - 350 тысяч избирателей, значит – учитывая, что речь о выборах городского совета и мэра – тираж должен быть двойным", - отметил Охендовский.

Отмечается, что он категорически опровергает возможность влияния на судьбу выборов в Мариуполе одного из членов ЦИК, делегированного ранее от Партии регионов, и курировавшего нынешний избирательный процесс в Донецкой области.

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"Члены ЦИК между собой регионы не делят. Члены ЦИК, решением комиссии, закрепляются за соответствующими регионами Украины. В первую очередь - для оказания консультативной-методической помощи местным комиссиям. Александр Николаевич Шелестов, на самом деле, великолепно справился со своими обязанностями. На мой - председателя ЦИК - взгляд, его работа по подготовке этих местных выборов заслуживает самой высокой оценки. Она была абсолютно беспристрастной, она не была связана с позициями ни одной политической силы. Когда Александр Николаевич предлагал те или иные варианты решений, подавляющее большинство состава ЦИК голосовало за них. Ну, кроме одного человека, зачастую голосовавшего против – у нас такое случается (Андрея Магеры - ред.)", - рассказал глава ЦИК.

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"Я деперсонифицировано сейчас высказываюсь. Каждый член комиссии имеет право на свою позицию. Будучи номинированным в состав ЦИК в 2007 году от «Партии Регионов», Александр Николаевич ни разу не дал оснований усомниться в том, что предлагаемые им варианты решений и действий ЦИК как-то связаны с политикой этой партии в прошлом, или связаны с политикой остатков этой партии в данный момент. Еще раз подчеркиваю: нет никаких оснований обвинять Шелестова в политической ангажированности", - резюмировал Охендовский.