Филатов предложил демократическим силам объединить усилия против реванша экс-"регионалов" в Днепропетровске

Соответствующее заявление он сделал в эфире программы "Право на власть" на телеканале "1+1".

"35% избирателей Днепропетровска проголосовало а меня, в то время как наши политические союзники из демократических партий на этих судьбоносных для страны выборах фактически получили совокупно 10% процентов голосов. Поэтому я призываю наших политических союзников во втором туре выборов мэра Днепропетровска объединить усилия и протягиваю им руку", – заявил Филатов.

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Политик предложил на следующей пленарной неделе провести в парламенте консультации между фракциями демократических партий и подписать политический документ – меморандум об объединении усилий.

"Давайте объединяться не вокруг Филатова, а вокруг программных, мировоззренческих вещей. Мы должны дать реваншистам последний бой", – добавил он.

Отвечая на вопрос ведущего о том, готовы ли они поддержать проевропейские силы в Днепропетровске, лидер "Батькивщини" Юлия Тимошенко и представитель БПП Вадим Денисенко выразили согласие. Вместе с тем заместитель председателя фракции "Самопомич" Егор Соболев заявил, что "Самопомич" поддерживает кандидата от УКРОПа Евгения Терехова на должность городского головы Павлограда и считает его лучшим выбором для города. А вот Филатова, по его словам, партия готова поддержать в случае, если будет достигнуто взаимопонимание о том, как он в должности городского головы будет обеспечивать открытость мэрии, открытость расходов Днепропетровска и открытость операций с землей.

В свою очередь, Филатов подтвердил, что готов обсуждать свою программу действий как с "Самопомиччю", так и с другими демократическими партиями.