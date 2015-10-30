"Видродження" требует пересчитать голоса на выборах мэра Умани

Об этом заявила кандидат на пост мэра Умани от партии "Видродження" Ирина Плетнева.

Наблюдатели от партии "Видродження", по ее словам, зафиксировали во время голосования и подсчета голосов немало нарушений, в том числе и вброс бюллетеней.

«Мы вели параллельный подсчет. Но нашим наблюдателям не дали на участках пересчитать стопки бюллетеней с кандидатами. На многих участках сразу быстро все упаковали. Мы не смогли убедиться, там нет испорченных бюллетеней, или не смешанные бюллетени разных кандидатов. Поэтому мы требуем пересчета голосов по всем участкам, даже по тем, где я выиграла», – заявила Ирина Плетнева.

Если городская избирательная комиссия не согласится на требования партии "Видродження" пересчитать голоса, партийцы намерены подать жалобы по данному факту в ЦИК и в суд. Сейчас наблюдатели от партии "Видродження" подготовили и подали жалобы в территориальной избирательной комиссии города Умани.

Ирина Плетнева заявила, что она готова к перевыборам, и в любом случае готова и дальше работать в Умани на благо местных жителей.