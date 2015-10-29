В Киевском теризбиркоме уверены, что завтра будут объявлены результаты выборов городского главы

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Сульдин заявил журналистам.

Он напомнил, что уже сдали свою избирательную документацию 4 из 10 районов, остальные 6 районов еще подводят итоги. Сейчас, по словам Сульдина, комиссия получила информацию, что сегодня 4 района намерены привезти свои протоколы: Шевченковский, Соломенский, Оболонский и Святошинский.

«Я уверен, что завтра КГТИК подведет итог, как предусматривает закон, по выборам Киевского городского главы», - сказал он.

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«С Киевсоветом – если мы завтра и получим все 10 районов, нам времени будет мало. Еще день-два надо будет, чтобы обработать. Но подведем итог, и мы уложимся во все предусмотренные законом нормы и сроки», - добавил председатель теризбиркома столицы.

«Могу сказать, что КГТИК подведет итоги абсолютно объективно. Здесь нет никаких проблем и махинаций. Мы ждем районы... Я не знаю ни о каких-либо на сегодняшний день судебных исках. Будем подводить итог, и это все будет открыто...», - подчеркнул он.

Сульдин настаивает на том, что некорректно сейчас обнародовать промежуточные результаты даже относительно выборов городского головы.

«Есть количество голосов за кандидатов, но 4 района, из которых два – маленькие, делать выводы невозможно... Наш долг принять все 10 районов и подвести итог», - подчеркнул он.

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В то же время Сульдин добавил, что на должность Киевского городского головы во всех четырех районах, где приняты протоколы, лидирует действующий мэр Виталий Кличко со значительным отрывом, что говорит об определенной стабильной тенденции. «Относительно второго места - тут определиться пока невозможно, потому что есть 4 кандидата, которые меняются и борются за это второе место. То есть, сейчас заявлять о каком-то определенном втором кандидате Киевская городская избирательная комиссия не может», - заявил Сульдин.

На вопрос относительно партий-победителей он в очередной раз повторил ранее озвученную информацию: «Есть определенные партии, которые с тенденцией идут на прохождение 5-процентного барьера – «Солидарность», «Самопомич», «Еднисть», «Батькивщина» и «Свобода». Но чтобы подводить официальный итог, надо взглянуть на все 10 районов, все 120 протоколов по выборам депутатов Киевсовета».