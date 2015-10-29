Строительство "Стены" финансируется в полном объеме – Госпогранслужба

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге сообщил пресс-секретарь Государственной пограничной службы Украины Олег Слободян.

"Мы активно продолжаем реализовывать первый этап инженерно-технического обустройства украинско-российской границы. Пока позволяет погода, работы ведутся на всех направлениях, но в первую очередь, как это предусмотрено решением Кабинета министров, на черниговском и харьковском направлениях. До конца года мы планируем и обязательно оборудуем, на данных направлениях, 230 км противотанковых рвов, почти 215 км контрольно-световой полосы, почти 215 км рокадных дорог. Оборудуем на отдельных участках видеонаблюдение, оборудуем 18 наблюдательных вышек и выполним ряд других мероприятий", - сообщил он.

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Он отметил, что на выполнение текущих работ Кабмин выделил уже 271 млн грн.

"На данный момент все работы в рамках этого проекта КМУ финансируются в полном объеме. Уже мы получили 271 млн грн для выполнения текущих работ. Пока позволяет время, мы активно будем работать, а где-то в начале декабря планируем, в том числе и для СМИ, осуществить комплексный выезд на различные участки границы, где вы ознакомитесь с большим участком границы", - резюмировал он.

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