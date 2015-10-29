Немецкая остполитик стала заложницей интересов 4–5 предприятий из области энергетики – журналист

Такое мнение в колонке в "Новом времени" высказал корреспондент Немецкой газеты Die Welt по Восточной Европе Герхард Гнаук.

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"Между Россией и Германией есть еще одна серьезная область сотрудничества — энергетика. Да, в прошлом году главы союзов предпринимателей перед камерами говорили красивые слова в поддержку курса Ангелы Меркель, направленного против российской агрессии", – отмечает журналист.

"Конечно, должны быть введены санкции против Москвы в ответ на аннексию Крыма. Мы выступаем за верховенство международного права",— говорили они.

Корреспондент Die Welt подчеркивает, что с тех пор заключена даже не одна, а несколько российско-германских сделок на сумму свыше миллиарда евро каждая.

"В результате около 40 % немецких газохранилищ находятся в руках РФ. Кроме того, планируется строительство второй ветки газопровода Nord Stream. Кажется, немецкая остполитик стала заложницей интересов 4–5 предприятий из области энергетики. Герхард Шредер, плавно перешедший с поста канцлера на должность председателя комитета акционеров проекта Nord Stream, может быть доволен", - подытожил Герхард Гнаук.

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Полный текст колонки читайте в номере журнала "Новое время" за 30 октября.