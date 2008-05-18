Симоненко: после киевских выборов цены полезут вверх

Народный депутат Украины, лидер фракции коммунистов Петр СИМОНЕНКО считает, что выборы городского головы в Киеве – "это полигон новых технологий". Об этом он сказал в субботу на пресс-конференции в Донецке.

Как передает корреспондент УНИАН, по его словам, "выборы в Киеве – это полигон новых технологий, и новые технологии изощренно применяются".

П.СИМОНЕНКО подчеркнул, что в связи с этими выборами "сегодня транжирятся бюджетные деньги в огромном количестве".

"Выборы – это, естественно, плацдарм для президентских выборов", - отметил лидер КПУ.

Кроме того, он сказал, что выборы приведут к росту цен: "Это новый виток по сути дела гонки цен".

П.СИМОНЕНКО прогнозирует, что в ближайшие дни после киевских выборов "цены полезут вверх, и это аукнется везде".