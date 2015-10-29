В "Самопомочи" предлагают назначить Южанину вместо Насирова председателем Фискальной службы

Об этом сообщил депутат фракции «Самопомич», первый заместитель председателя Комитета по вопросам налоговой и таможенной политики Андрей Журжий по итогам встречи представителей Комитета с представителями посольств стран «Большой семерки», проинформировали УНИАН в пресс-службе «Самопомочи».

“Сегодня, во время встречи с представителями посольств «Большой семерки», был презентован проект налоговой реформы, наработанный в комитете - “Налоговая реформа 2016”. Этот проект предусматривает фискальную либерализацию”, – сообщил народный депутат.

Он отметил, что представителям посольств были представлены ключевые аспекты законопроекта, основные расчеты, было показано, что бюджет не несет потерь, есть довольно неплохие компенсаторы.

“Несмотря на то, что у меня и некоторых коллег есть замечания и дополнения к этому документу, – это все же первый прогрессивный шаг для того, чтобы в Украине состоялась настоящая налоговая реформа. И те изменения, которые ждет бизнес – могут быть начаты”, – отметил Журжий.

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Учитывая важную роль Южаниной в разработке этих наработок, депутаты «Самопомочи» предлагают назначить ее председателем Государственной фискальной службы Украины, подчеркнул он.

“Мы будем обсуждать этот вопрос и в нашей фракции, и с коллегами по коалиции. Но с одной стороны, учитывая все те пробелы, которые есть в работе господина Насирова на сегодняшний день, и тот прогресс в разработке концепции налоговой реформы, который стал возможным не без усилий госпожи Южаниной – мы предлагаем Нину Петровну на председателя Государственной фискальной службы Украины”, – сказал он.

Ранее УНИАН сообщал, что Министерство юстиции не исключает привлечения к дисциплинарной ответственности вплоть до увольнения главы Государственной фискальной службы Украины Романа Насирова в случае, если он не выполнит поручение правительства, и не освободит высших чиновников центрального аппарата и региональных подразделений службы, которые подпадают под действие норм закона о люстрации.