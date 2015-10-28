Порошенко начал визит в Туркменистан

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе главы государства.

Порошенко в ходе визита проведет встречу с президентом Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым. Также запланированы переговоры делегаций в расширенном формате, подписание официальных двусторонних документов, встреча с представителями украинской диаспоры.

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Главная тема переговоров посвящена дальнейшему развитию сотрудничества между двумя странами, активизации межгосударственного политического диалога на высшем уровне, углублению взаимовыгодного партнерства в торгово-экономической, аграрной, энергетической, финансовой, научно-технической, культурно-гуманитарных и туристических сферах, отметили в пресс-службе.