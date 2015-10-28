Кировоградский горсовет предлагает ВР 7 вариантов нового названия города

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение депутаты городского совета приняли на сессии в среду, 28 октября.

В начале сегодняшнего заседания 52-й сессии городского совета выступили представители общественности и ученые по переименованию города и высказали разные мнения.

Читайте такжеВ ЦИК объяснили, как переименовать Днепропетровск, Кировоград и соответствующие области

Депутаты внесли в повестку дня проект решения "О предоставлении предложений в ВР относительно переименования Кировограда". Однако часть депутатов городского совета предложила внести изменения в решение и переименовать Кировоград в Елисаветград. Это предложение не набрало необходимого количества голосов.

Зато депутаты поддержали решение «О предоставлении предложений в ВР относительно переименования Кировограда», в котором предусматривается подать на рассмотрение парламента протоколы общественных слушаний, состоявшихся 27 августа, и результаты опроса, который проходил в городе 25 октября.

Депутаты Верховной Рады должны сами решить, как переименовать город, выбрав из семи предложенных названий: Елисаветград, Кропивницк, Златополь, Благомир, Ингульск, Казацк и Эксампей.

Как сообщал УНИАН, 25 октября в Кировограде состоялся опрос по переименованию города. Наибольшее количество голосов получило название Елисаветград – 35 153. Также участники опроса поддержали названия: Ингульск – 4 302 лица, Златополь – 3 509, Кропивницк – 1 281, Благомир – 708, Эксампей – 624, Казацк – 286. Всего в опросе приняли участие – 45 863 человека. Однако никто не регистрировал тех, кто проголосовал, и не проверял их место регистрации. Никаких официальных последствий этот опрос не имеет.

Справка УНИАН. Кировоград расположен на реке Ингул, административный центр Кировоградской области, центр Кировоградского района. До 1924 года город назывался Елисаветград, в 1924-1934 годах – Зиновьевск, в 1934-1939 годах – Кирово. 10 января 1939 года город переименовали в Кировоград в честь советского политического деятеля Сергея Кирова, который при жизни никогда в нем не был и никоим образом с ним не связан.

Вопрос о смене названия города возник в связи с выполнением закона о декоммунизации, который вступил в силу 21 мая этого года.