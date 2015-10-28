ОПОРА: Отмена второго тура в Павлограде - правовой нигилизм, которого в истории выборов еще не было

Возможность непроведения повторного голосования в Павлограде является проявлением вопиющего правового нигилизма.

Об этом заявила координатор "ОПОРЫ" Ольга Айвазовская на своей странице в Facebook.

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"Возможность непроведения повторного голосования в Павлограде из-за уменьшения количества избирателей после получения уточненных списков избирателей уникальная по своей сути ситуация. Хочу напомнить, что двухтуровые выборы это отдельная избирательная система, имеет название мажоритарная абсолютного большинства, а однотуровая - мажоритарная система относительного большинства. Речь не о повторном голосовании, а о прецеденте изменения избирательной системы до окончания избирательного процесса. Такого вопиющего правового нигилизма в истории украинских выборов еще не было", - заявила она.

Как сообщал УНИАН, член ЦИК Александр Шелестов заявил на заседании комиссии, что второй тур выборов мэра Павлограда не может состояться, поскольку в протоколе территориальной избирательной комиссии указано, что в городе проживает менее 90 тыс. избирателей.

В связи с этим Шелестов заявил, что "основания для принятия решения о проведении повторного голосования отсутствуют".

Этот проект решения ЦИК поддержали 9 членов комиссии, против - 1, воздержались - 3.

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Справка УНИАН. Согласно закону о местных выборах, выборы сельского, поселкового, городского (городов, число избирателей в которых меньше чем 90 тысяч) главы проводятся по мажоритарной системе относительного большинства в едином одномандатном избирательном округе - то есть в один тур.

В городах же, где количество избирателей равно или больше 90 тысяч, выборы мэров проводятся по мажоритарной системе абсолютного большинства, то есть для победы кандидат должен набрать минимум 50%+1 голосов, в противном случае будет объявлен второй тур выборов. Датой проведения второго тура выборов мэров крупных городов ЦИК определила 15 ноября.