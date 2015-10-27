Второго тура выборов мэра Павлограда не может быть, потому что в протоколе указано, что в городе меньше 90 тыс. избирателей - ЦИК

Как передает корреспондент УНИАН, об этом член ЦИК Александр Шелестов заявил на заседании комиссии, докладывая по вопросу о разъяснении отдельных положений Закона Украины "О местных выборах" во время установления результатов выборов городского головы в Павлограде.

В частности, он отметил, что в разъяснениях предлагается направить деятельность территориальных избирательных комиссий таким образом: "если территориальной избирательной комиссией при составлении протокола о результатах выборов в соответствующем едином одномандатном избирательном округе по выборам городского головы установлено, что количество избирателей, включенных в списки избирателей на избирательных участках в соответствующем едином одномандатном избирательном округе, менее чем 90 тыс., избирательная комиссия не позднее чем на 5-й день после голосования должна принять решение о признании избранным кандидата, за которого подано больше голосов избирателей относительно других кандидатов, которые баллотировались в соответствующем едином одномандатном избирательном округе".

Он отметил, что во время составления территориальной избирательной комиссией протокола об итогах голосования на выборах мэра Павлограда установлено, что количество избирателей в городе меньше 90 тыс.

В связи с этим Шелестов заявил, что "основания для принятия решения о проведении повторного голосования отсутствуют".

Этот проект решения ЦИК поддержали 9 членов комиссии, против - 1, воздержались - 3.

Как сообщал УНИАН, по данным параллельного подсчета голосов Днепропетровской областной организации Комитета избирателей Украины, во второй тур выборов мэра Павлограда выходят Евгений Терехов («УКРОП») и Анатолий Вершина («Оппозиционный блок»).

Сегодня возле ЦИК сторонники и представители «УКРОПа» провели митинг с требованием не отменять второй тур выборов городского головы в Павлограде. Кандидат от «УКРОПа» на должность городского головы Павлограда, ветеран АТО Евгений Терехов, который заявил, что в городе бывшие «регионалы», а ныне - представители "Оппозиционного блока" фальсифицируют данные о количестве избирателей, чтобы не было оснований для проведения второго тура выборов.

"На 30 сентября было в Павлограде избирателей 92 тысячи 856 человек, в день выборов было 90 тысяч 255, и уже после выборов на следующий день оказалось, что у нас 89 тысяч 850 человек", - сказал Терехов.

Также сегодня член политического совета партии «УКРОП» Денис Борисенко передал в ЦИК обращение с требованием не отменять второй тур выборов городского головы Павлограда.

Справка УНИАН. Согласно закону о местных выборах, выборы сельского, поселкового, городского (в городах, где количество избирателей меньше 90 тысяч) головы проводятся по мажоритарной системе относительного большинства в едином одномандатном избирательном округе - то есть в один тур.

В городах же, где количество избирателей равно или больше 90 тысяч, выборы мэров проводятся по мажоритарной системе абсолютного большинства, то есть для победы кандидат должен набрать минимум 50%+1 голос, в противном случае будет объявлен второй тур выборов. Датой проведения второго тура выборов мэров крупных городов ЦИК определила 15 ноября.