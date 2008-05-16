Билозир рассказала, что именно Ющенко доказал миру в Британии

Народный депутат Украины (фракция НУ-НС) Оксана БИЛОЗИР, представитель политической партии “Единый Центр” считает, что Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО - единственный из представителей политической элиты Украины, кто продолжает взвешенно и последовательно отстаивать национальные интересы на международной арене.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе “Единого Центра”, об этом она сказала, комментируя результаты визита В.ЮЩЕНКО в Великобританию.

«Политики теперь слишком уж заняты внутрипартийными дрязгами и борьбой за власть. На решение государственных проблем у них совсем не остается времени. Вопрос НАТО, ВТО, ЕС, украино-российские отношения – все это для народных избранников осталось на втором плане, а это вредит имиджу Украины в мире», - сказала О.БИЛОЗИР.

Она заметила, что последние визиты главы государства в Литву и Великобританию стали для всего мира еще одним доказательством того, что Украина последовательна в своих евроинтеграционных устремлениях.

«И то, что сегодня Украина в ВТО – в большой мере заслуга Президента ЮЩЕНКО и его команды», – считает депутат.