Госдепартамент США прокомментировал местные выборы: украинская демократия остается стойкой

"Украинская демократия остается стойкой, несмотря на экономические трудности, а также действия России в Украине, в том числе оккупации Крыма", - говорится в заявлении представителя госдепартамента США Джона Кирби.

Он отметил, что по предварительным данным международных наблюдателей, эти выборы "в значительной степени отражают волю украинского народа и в целом были проведены с уважением к демократическому процессу".

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Представитель госдепартамента США также отметил, что «эти местные выборы являются важным шагом Украины, которая продолжает двигаться вперед реформами по децентрализации политической власти», и выразил надежду, что жители Мариуполя и других районов, где голосование не смогло состояться, получат возможность реализовать свое право 15 ноября.

«Мы также надеемся, что граждане, проживающие в зоне конфликта, внутренне перемещенные лица, беженцы будут иметь возможность осуществить свое право избирать своих лидеров, в соответствии с законодательством Украины, ОБСЕ и стандартами, как это предусмотрено в Минских соглашениях», - подчеркивается в заявлении представителя госдепартамента США Джона Кирби.