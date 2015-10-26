Совет коалиции не смог договориться относительно выборов в Мариуполе и Красноармейске

Как передает корреспондент УНИАН, сегодня на заседании Совета коалиции было решено завтра продолжить разговор по этому вопросу.

Председатель фракції партии «Блок Петра Порошенко» Юрий Луценко заявил журналистам, что есть разные позиции, а нужен консенсус.

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«Фракции коалиции изучат ситуацию, придем к консенсусу и примем решение. Почему нужен консенсус? Потому что тогда первое и второе чтение (законопроекта) будет политически правильным. Если у кого-то между первым и вторым чтением возникнут проблемы, как вы понимаете, мы не сможем провести выборы в намеченные сроки», - сказал Луценко и напомнил, что «БПП» предлагает провести выборы в Мариуполе 15 ноября.

Как сообщал УНИАН, 25 октября не состоялось голосование на местных выборах в Мариуполе и Красноармейске Донецкой области.

Председатель ЦИК Михаил Охендовский заявил о системном противозаконном бездействии отдельных членов Мариупольской городской и Красноармейской городской избирательных комиссий, которые отказались передать избирательные бюллетени 213 участковым избирательным комиссиям в Мариуполе и 37 УИК - в Красноармейске.

Первый заместитель председателя фракции «БПП» Игорь Кононенко заявил, что Верховная Рада в начале ноября примет закон, который позволит провести выборы в Мариуполе и других городах 15 ноября.