Песков назвал россиян "финансово безграмотными"

Об этом сообщает корреспондент «Русской службе новостей» с пресс-конференции, посвящённой первой Всероссийской географической олимпиаде.

«У нас географическая безграмотность, как финансовая. Вот сколько можно людям говорить, чтобы не брали кредиты в валюте, если получают зарплату в рублях? А они берут! Так и с географией, без знания которой человек не может быть интеллигентным», — подчеркнул пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он пояснил: с помощью географического диктанта власти хотят узнать, что граждане знают о своей стране.

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«Много курьёзов с этим связано, недавно вспоминали плакаты, где было написано про антарктических медведей. Шутить можно на эту тему сколько угодно, но за последние полвека почти в два раза сократилось количество часов в школах на географию», — отметил Песков.

Как сообщал УНИАН, стоимость дома в Подмосковье, который приобрели пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков и его нынешняя супруга Татьяна Навка, составляет не менее 1 млрд руб.